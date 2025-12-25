  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +5
Пловдив: +3 / +4
Варна: +0 / +2
Сандански: +6 / +6
Русе: -2 / -1
Добрич: -4 / -2
Видин: -3 / -1
Плевен: -3 / -2
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -3 / -2
Кюстендил: +0 / +1
Стара Загора: +1 / +2

До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян

  • Сподели в:
  • Viber
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
A A+ A++ A

До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян. По проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“ продължава да вали, като няма съществена снежна покривка по пътните настилки, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. 39 машини са почиствали пътищата през нощта. Пътища са обработени, като на места има заснежени участъци. Няма въведени ограничения. В ниските части на областта валежите да от дъжд.

В Пампорово снежната покривка е около 15 см, като продължава да вали, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. Днес за туристите ще работят лифтовете по линии № 1 и 2. Ски зоната все още не е отворена.

#Смолян

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите