Шест дълги уикенда през 2026 г., ще работим 1 984 часа

През 2026 г. най-малко ще работим през месец май - 18 дни, а най-много през юли - 23 дни. Годината има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа.

Общо шест дълги уикенда ще има през новата година около официалните празници. Годината ще започне с един извънреден неработен ден заради еврото - 2 януари, обявен по решение на правителството. За неработен бе определен и 31 декември. Така първият работен ден на новата година е чак 5 януари.

През март няма да има дълъг уикенд, тъй като националният празник 3 март се пада в средата на седмицата - вторник.

Великден през 2026 г. е на 12 април, като тогава почивните дни винаги са четири с Разпети петък и понеделника след Великден. Така ще се почива от 10-и до 13-и включително.

През месец май ще почиваме още в първия ден - Празника на труда, тази година се пада в петък. Така ще се оформят и три последователно почивни дни заедно с уикенда 2 и 3 май. Почивен ще бъде и 6 май (сряда) - Денят на храбростта и Гергьовден. Допълнителни почивни дни за този празник през 2026 г. няма да има.

В този месец ще има само 18 работни дни. За 24 май ще се приложи правилото в Кодекса на труда, че когато официалните празници (без Великден) съвпадат със събота или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Тъй като 24 май е в неделя, почивен ще бъде и 25 май.

През септември ще има дълъг уикенд само за Деня на Съединението, тъй като той се пада в неделя и така неработен ще бъде и 7 септември. 22 септември обаче е във вторник, тъй че тогава няма да има допълнителна почивка.

През октомври и ноември няма допълнителни почивни дни.

За Коледа през декември ще има пет почивни дни, тъй като Бъдни вечер е в четвъртък, а вторият ден на Коледа - 26 декември, се пада в събота и за него се отпуска допълнителен неработен ден на 28 декември.

Последният ден в годината - 31 декември, се пада в четвъртък, но той традиционно е работен. Тази година Министерският съвет гласува 31 декември и 2 януари да са неприсъствени, с което също се оформиха пет последователно почивни дни.