Няколко общини без ток заради авария

Заради паднали електропроводи без електрозахранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово във Видинска област. Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта.

Очаква се електрозахранването да бъде възстановено в светлата част на деня.

Междувременно всички пътища в област Видин са проходими при зимни условия.