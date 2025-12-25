Колко струват хранителните стоки, които Кевин купува в „Сам вкъщи“ през 2025 г.

Ако гледате отново „Сам вкъщи“ през този празничен сезон, една конкретна сцена може да ви направи впечатление. 8-годишният Кевин Маккалистър отива до магазина за хранителни стоки, за да си купи храна и домакински стоки. Той си тръгва с доста голямо количество и харчи скромните 19,83 долара.

Филмът е от 1990 г. и проследява историята на Кевин, изигран от Маколи Кълкин, който случайно е изоставен от родителите си, докато пътуват до Париж за Коледа. Както и при предишните празнични сезони, видеоклипове в TikTok подчертават инфлацията, която хранителните стоки са преживели през годините. Тази публикация в TikTok изчислява, че Кълкин би похарчил близо 56 долара за същата покупка.



The USA Today изчислява общата цена на стоките, използвайки цените от магазина за хранителни стоки Schnucks, магазин близо до резиденцията на семейството в предградието на Чикаго. Ето колко биха стрували хранителните стоки на Кевин през 2025 г.:

Половин галон мляко: 1,44 долара

Половин галон портокалов сок: 5.69 долара (4.69 долара с купон от 1 долар, разбира се)

Голям бял хляб с вкус на тиква: 2.89 долара (Хлябът Wonder не се предлага)

Вечеря за микровълнова: 2.99 долара ​​(замразено печено пуешко ястие на Stouffer's)

Замразени макарони със сирене: 2.99 долара

Течен перилен препарат Tide: 12.99 долара

Опаковка Saran (Cling and Seal): 4.29 долара

Кърпи за сушилня: 8.19 долара (марка Downy)

Тоалетна хартия: 6.49 долара

Играчки войници (не са налични, така че цената е посочена в Amazon): 5.99 долара

Кевин би похарчил 53,95 долара плюс данък през 2025 г. или 52,95 долара с купона си за отстъпка от един долар. Това е увеличение на цената със 167% през последните 35 години.