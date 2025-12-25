От 150 лв. в София до 38 лв. в Скопие: Колко струва да си наемеш Дядо Коледа

Докато децата броят дните докато дойде белобрадият старец, възрастните все по-често броят…левовете. Защото Коледа отдавна не е само магия, а и добре смазан сезонен бизнес, в който Дядо Коледа работи на график, с тарифи и понякога – с транспортни разходи, достойни за турне на поп звезда.

Коледна визита по ценоразпис

В София празничното „хо-хо-хо“ започва от 150 лева. Толкова струва посещение на Дядо Коледа до 30–40 минути. Проверка в един от сайтовете, в които можеш да си наемеш Дядо Коледа показва, че ако искате повече време за подаръци, снимки и рецитиране на стихчета – цената скача на 200 лева за час. Най-отдадените клиенти, които планират дълги фирмени партита или квартални тържества, могат да си наемат белобрадия старец и за 3 часа срещу 400 лева, а за половин работен ден – до 600 лева.

Извън столицата магията също не е безплатна. Там тарифите се изравняват – между 400 и 600 лева, но към сметката често се добавя и транспорт. Той варира драстично – от 100 до цели 800 лева, в зависимост от това колко далеч трябва да пътува Дядо Коледа с неговата шейна

Балканска Коледа: поглед към Скопие

И ако в България услугата е добре позната, в Северна Македония тя вече се е превърнала в истинска индустрия. В Скопие наемането на Дядо Коледа тази година не е просто празничен жест, а стриктно организирана услуга с ясни правила и стабилно търсене, пише македонското издание Денар.

Цената там е сравнително фиксирана – около 1200 денара за един час, което се равнява на приблизително 38,13 лв. към моментния курс. Процедурата е следната - предварителна уговорка, точен час, стандартен сценарий и бързо преминаване към следващия адрес. Коледната магия, но по график.

Магия срещу заплащане

Независимо дали става дума за апартамент в София или офис парти в Скопие, едно е ясно – Дядо Коледа вече не идва просто така. Той идва по заявка, с фактура (понякога) и с тарифа, която расте с всяка изминала минута. Но въпреки цените, интересът не намалява. Защото, както казват родителите, усмивката на детето няма цена. Само че Дядо Коледа – има.