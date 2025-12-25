Северна Македония отказа енергийната помощ от България

Северна Македония официално отказа предложената от българската държава помощ за справяне с енергийните затруднения. Това стана ясно след проведен телефонен разговор между министрите на външните работи на двете държави – Георг Георгиев и Тимчо Муцунски.

От Министерството на външните работи и външната търговия на западната ни съседка информираха, че първият им дипломат е изразил благодарност за жеста на добра воля. Въпреки това Муцунски е заявил, че към настоящия момент страната разполага с необходимите ресурси и няма нужда от допълнителна външна подкрепа.



В рамките на разговора Тимчо Муцунски е уверил българския си колега, че Скопие също е в готовност да реагира, ако България изпадне в подобна ситуация.

"Ако България има нужда от такава или подобна помощ, тогава Македония е изцяло на разположение", е подчертал македонският външен министър, цитиран от ведомството си.

Хронология на предложението

Реакцията на българската държава дойде незабавно след новините за усложнената енергийна обстановка в региона. Вчера премиерът в оставка Росен Желязков разпореди на министъра на енергетиката Жечо Станков да извърши спешна проверка на държавните резерви от мазут.

След като инспекцията потвърди, че България разполага с достатъчни количества котелно гориво за собствените си нужди, правителството предложи екстрени доставки за Северна Македония. Българската страна декларира пълна готовност да съдейства логистично и технически за транспортирането на горивото, за да се гарантира енергийната сигурност на съседната държава.

Енергийна криза заради блокади

Напрежението в енергийния сектор на Северна Македония ескалира, след като правителството в Скопие бе принудено да обяви извънредно положение. Причината за драстичната мярка са продължаващите блокади на граничните пунктове с Гърция, организирани от гръцки фермери. Протестните действия възпрепятстват нормалния внос на енергоносители и суровини, което наложи включването на държавните резерви за производство на електроенергия.