Дъжд и сняг на Коледа: До 14 см нова снежна покривка в планините

Дъжд и сняг на Коледа: До 14 см нова снежна покривка в планините
Минималните температури в празничния ден ще бъдат от 2 до 7 градуса, по Черноморието - до 8 градуса.

Над цялата страна ще преобладава дъждовно време, с валежи от дъжд и сняг.

В западните и централните северни райони и по високите западни полета ще се образува нетрайна снежна покривка от 1 до 4 см, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.


В планините ще вали мокър сняг. Максималните температури ще са от 5 до 10 градуса, в западните райони до 4-5 градуса, по Черноморието - до 10 градуса, а за района на София -5-6 градуса.

Над планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Очакваната нова снежна покривка е 9-14 см.

Вятърът по високите части, над 2500 м, ще бъде от югоизток, със скорост до 40 км/ч.

Максималните температури за деня над 2500 м височина ще бъдат около -7 градуса, а на 1500 м - до 1 градус.

На 26 и 27 декември валежите временно ще спират. Ще бъде студено, но с повече слънце.

На 28 декември се очакват валежи от дъжд и сняг, с чувствително застудяване.

