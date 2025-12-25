Дъжд и сняг на Коледа: До 14 см нова снежна покривка в планините
Минималните температури в празничния ден ще бъдат от 2 до 7 градуса, по Черноморието - до 8 градуса.
Над цялата страна ще преобладава дъждовно време, с валежи от дъжд и сняг.
В западните и централните северни райони и по високите западни полета ще се образува нетрайна снежна покривка от 1 до 4 см, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.
В планините ще вали мокър сняг. Максималните температури ще са от 5 до 10 градуса, в западните райони до 4-5 градуса, по Черноморието - до 10 градуса, а за района на София -5-6 градуса.
Над планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Очакваната нова снежна покривка е 9-14 см.
Вятърът по високите части, над 2500 м, ще бъде от югоизток, със скорост до 40 км/ч.
Максималните температури за деня над 2500 м височина ще бъдат около -7 градуса, а на 1500 м - до 1 градус.
На 26 и 27 декември валежите временно ще спират. Ще бъде студено, но с повече слънце.
На 28 декември се очакват валежи от дъжд и сняг, с чувствително застудяване.
Още по темата:
- » Мост се срути в Турция, 11 изчезнали в бурната река отдолу
- » Експерти: Снеговете са бомба със закъснител