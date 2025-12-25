  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +8
Пловдив: +4 / +7
Варна: +1 / +4
Сандански: +6 / +7
Русе: -2 / +0
Добрич: -3 / +1
Видин: -3 / +0
Плевен: -3 / -1
Велико Търново: -1 / +1
Смолян: -3 / +0
Кюстендил: +0 / +2
Стара Загора: +1 / +4

Какви ястия трябва да присъстват на коледната трапеза

  • Сподели в:
  • Viber
Какви ястия трябва да присъстват на коледната трапеза
A A+ A++ A

След приготвените постни ястия за Бъдни вечер, коледната трапеза трябва да бъде богата на месо и деликатеси.

Важно е да се поднесат ястия с месо, защото Коледа е първият ден, в който на трапезата могат да се поднесат блажни ястия.

Безспорно свинските пържоли са една добра идея за част от коледното меню.


Салатата от кисело зеле също е част от коледната трапеза. Картофена салата също е добре да присъства на масата.

Идея за напитки е вкусно червено вино.

Десертът също не бива да липсва. Той може да бъде от вкусни коледни сладки, меденки или торта.

Трапезата се украсява с елхови клонки, а стопанинът я прикадява за здраве и берекет през новата година.


Коледната трапеза не се вдига цял ден, сяда се направо на вечеря. Коледните празници продължават 3 дни, до 27 декември – Стефановден.

#Коледа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите