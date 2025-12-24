МВР: В цялата страна движението е спокойно, няма задръствания. Времето обаче се влошава

Интензивен е трафикът в цялата страна днес, а започва и влошаване на времето. Полицията извади допълнителни екипи на терен.

Един от най-критичните участъци е автомагистрала „Хемус“. Движението там към обяд е интензивно, но спокойно. Вали дъжд, който постепенно преминава в сняг.

От МВР съобщиха за бТВ, че в цялата страна движението е спокойно. Няма задръствания както по автомагистралите, така и на изходите на големите градове.

Междувременно служители на Жандармерята помагат в опазване на обществения ред в Банско. Екипите патрулират основно в централната градска част и началната станция на лифта, където традиционно се струпват най-много хора.

Обикновено в тази част на годината градчето е притегателно място за туристи от страната и съседна Гърция. Освен обходи, екипите изпълняват задачи и по спазване на Закона за движението по пътищата.

Общо 18 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР. За изминалите 24 часа са станали 12 катастрофи, няма загинали.

В София са регистрирани 31 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, а петима са ранени.

От началото на месеца са станали 387 катастрофи с 31 загинали и 478 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6528, загиналите са 442-ма, ранените са 8127.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 28 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.