Какви послания отправи папата в навечерието на Коледа?

Какви послания отправи папата в навечерието на Коледа?
В юбилейната за католическия свят година и първа Коледа за папа Лъв XIV, той отправи послания към всички вярващи.

Папата посочи три основни теми на Коледа - кани ни да преживеем Коледа като време на трезвеност и конкретна благотворителност - да поканим бедно семейство или дори само един човек, жест, който отразява духа на празника.

За Папата бедността, материалната и екзистенциалната, остава „спешност, която не може да бъде отложена”.


Специалните пратеници на bTV са в родния град на Исус Христос – Витлеем, където вярващите се събират, за да посрещнат чудото
Папа Лъв призова младите хора да се борят с „тъмнината на нихилизма“, за да изградят истинска „цивилизация на мира“.

Литургичният коледен период във Ватикана и тържествата събират поклонници и вярващи от цял свят за най-тържествените ритуали в християнския календар, за първа година под ръководството на папа Лъв XIV.

