Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-19

Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-19
Според последните налични данни за октомври и септември 2025 г., производството на услуги в ЕС е нараснало с 16,4% спрямо февруари 2020 г., точно преди кризата с COVID, а промишленото производство - с 2,3%, докато търговията (+0,1%) и строителството (+0,2%) са на почти същото ниво, както преди пандемията.

Икономиката на ЕС беше силно засегната от кризата с COVID-19. Индексите на производство на ЕС за промишленост, строителство, услуги (с изключение на финансовите и обществените услуги) и общият обем на търговията (включително продажбата на моторни превозни средства, търговията на едро и търговията на дребно) регистрираха безпрецедентен спад между февруари и април 2020 г., като промишлеността намаля с 27,3%, строителството с 26,7%, търговията с 22,3% и услугите със 17,0%. Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.

След това тези икономически дейности претърпяха период на възстановяване и около година по-късно бяха достигнати отново предишните нива на производство. В началото на 2022 г. производството в тези 4 икономически области започна да се различава. Промишленото и строителното производство, както и търговията, стагнираха или бавно намаляха, докато производството на услуги продължи да се увеличава.

