Бъдни вечер край морето в Бургас: Водолази от цялата страна търсят подаръци на морското дъно

В Бургас традицията събра водолази от страната в търсене на подаръци на морското дъно.

Тази година гмуркането за първи път е с ретро елемент, показващ първите постижения в подводните изследвания.

При температурата на въздуха и морската вода около 11 градуса Дядо Коледа се гмурна в студените морски води заедно с джуджетата на мостика в Бургас.

Вместо паричка в баница, участниците търсят делва с жълтици, в която са скрити късметите.

Неизменна част от празника е подводната елха, около която гмуркачите се събират като семейство.

Отново на дъното, приятелите на морето си пожелават здраве, отваряйки и бутилка с шампанско.

Водолазите изпреварват празнуването на Рождество Христово, но се завръщат към миналото с ретро-система за гмуркане.