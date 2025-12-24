Бъдни вечер край морето в Бургас: Водолази от цялата страна търсят подаръци на морското дъно
В Бургас традицията събра водолази от страната в търсене на подаръци на морското дъно.
Тази година гмуркането за първи път е с ретро елемент, показващ първите постижения в подводните изследвания.
При температурата на въздуха и морската вода около 11 градуса Дядо Коледа се гмурна в студените морски води заедно с джуджетата на мостика в Бургас.
Вместо паричка в баница, участниците търсят делва с жълтици, в която са скрити късметите.
Неизменна част от празника е подводната елха, около която гмуркачите се събират като семейство.
Отново на дъното, приятелите на морето си пожелават здраве, отваряйки и бутилка с шампанско.
Водолазите изпреварват празнуването на Рождество Христово, но се завръщат към миналото с ретро-система за гмуркане.
Още по темата:
- » Водолази търсиха малкия Сашо от Перник, пещерняци обхождат всяка дупка
- » Извадиха тялото на удавения край Струмяни второкласник
- » Нещастен случай в Тайланд. Туристическа лодка потъна, има жертви
Коментирай
Най-четено от Общество
Мария Цънцарова: Свалиха ме от ефира на bTV10:23 22.12.2025 | Общество
Последно от Общество