Коледно чудо: Четири двойки близнаци се родиха за пет дни в АГ болница „Шейново“

Истинско коледно чудо се случи в дните преди Рождество Христово – в рамките на едва пет дни в II АГ болница „Шейново“ на бял свят се появиха четири двойки близнаци, съобщиха от лечебното заведение.

Всички новородени са в добро общо състояние, а майките им също се чувстват добре. За тях се полагат денонощни професионални грижи от екипите на лекарите и акушерките в болницата.



От болницата споделят, че подобни моменти носят особена радост и смисъл в навечерието на светлите празници и са още едно доказателство за отдадеността и високия професионализъм на медицинските екипи.

Радостната новина превърна дните преди Коледа в истински празник за семействата и персонала на болница „Шейново“. /NOVA