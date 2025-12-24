Наум Шопов отново ще е водещ на "Ергенът", заминава за Шри Ланка с жена си и дъщеря си

Наум Шопов-младши тръгва за Шри Ланка като водещ на „Ергенът“ по bTV. Шоуто ще се снима два месеца, а той ще бъде там в компанията на жена си Теа и дъщеря си Амая.

„Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, казва актьорът с диплома на лекар.

Следващата година предаването ще се снима от Нико Николов, а тази продуцент бе Радо Тушев, един от първите, снимали „Биг брадър“.



В предаването също няма да има само един ерген, а момичетата ще се борят за сърцето на цели трима.