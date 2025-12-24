  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +6 / +8
Варна: +9 / +10
Сандански: +8 / +9
Русе: +7 / +10
Добрич: +6 / +7
Видин: +5 / +5
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +7 / +8

Наум Шопов отново ще е водещ на "Ергенът", заминава за Шри Ланка с жена си и дъщеря си

  • Сподели в:
  • Viber
Наум Шопов отново ще е водещ на "Ергенът", заминава за Шри Ланка с жена си и дъщеря си
A A+ A++ A

Наум Шопов-младши тръгва за Шри Ланка като водещ на „Ергенът“ по bTV. Шоуто ще се снима два месеца, а той ще бъде там в компанията на жена си Теа и дъщеря си Амая.

„Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, казва актьорът с диплома на лекар.

Следващата година предаването ще се снима от Нико Николов, а тази продуцент бе Радо Тушев, един от първите, снимали „Биг брадър“.


В предаването също няма да има само един ерген, а момичетата ще се борят за сърцето на цели трима.

#Наум Шопов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите