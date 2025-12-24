НАП припомни как да избегнем двойно данъчно облагане, ако имаме доходи от чужбина

Националната агенция за приходите напомни на данъкоплатците, че лицата, реализирали доходи от източници в чужбина през 2025 година, могат да ползват специфични методи за избягване на двойното данъчно облагане. Тези механизми са предвидени в съответните международни спогодби, по които България е страна.Методът за отстраняване на двойното облагане може да се приложи от всяко лице, чийто доход е бил правилно обложен в чуждата държава или е подлежал на облагане в случаите на "освобождаване с прогресия". Това трябва да бъде в пълно съответствие с разпоредбите на съответната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Влияние на Многостранната конвенция

От приходната агенция обръщат специално внимание, че методите за отстраняване на двойното облагане могат да бъдат изменени. Това е резултат от действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Тази конвенция е в сила за страната ни от 1 януари 2023 година.



Списъкът с включените в обхвата на конвенцията спогодби, както и направените от България резерви и уведомления, са публично достъпни в закона за ратификация.

Улеснение за клиентите

За удобство на гражданите е изготвен актуален списък, който съдържа информация за приложимия метод за всяка отделна държава. Справката обхваща най-често срещаните видове доходи от източници в чужбина и е достъпна на официалния портал на агенцията.

"Целта е да осигурим максимална яснота за гражданите при декларирането на техните доходи от чужбина", посочват от Националната агенция за приходите. Според официалните данни най-често прилаганите методи са "обикновен данъчен кредит" и "освобождаване с прогресия".