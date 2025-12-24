Значителни разлики в броя на почивните дни в различните европейски държави

Условията за работещите в Европа по време на коледните и новогодишните празници остават изключително разнообразни – от броя на почивните дни до размера на празничните премии. През настоящата 2025 година обаче България се очертава като един от рекордьорите по продължителност на почивката на континента, съобщава "Дойче Веле".

Докато за "Дядо Коледа" това е най-натовареният сезон, милиони европейци се радват на платени празнични дни. Разликите в това отношение са значителни: в различните държави между Бъдни вечер и 6 януари има между два и шест почивни дни.



В цяла Европа 25 декември е официален почивен ден, но ситуацията на 26 декември е различна. В държави като Испания, Белгия, Малта, Португалия и Украйна този ден е работен. На Бъдни вечер пък в 20 европейски държави хората са на работа, докато само в 12 се почива.

България заема специфично място в тазгодишния календар. Докато 31 декември обикновено е почивен ден само в Исландия и Швейцария, българското правителство обяви деня за неработен през 2025 година. Към него се добавя и 2 януари 2026 година.

Еврото носи допълнителна почивка в България

Причината за удължената ваканция у нас е свързана с приемането на единната европейска валута. Кабинетът взе решение 31 декември 2025 година и 2 януари 2026 година да бъдат официални почивни дни като еднократна мярка.

"Мярката се налага заради необходимостта от извършване на ключови технологични дейности във връзка с прехода към еврото", съобщи финансовият министър Теменужка Петкова, цитирана от БТА.



Тази стъпка ще позволи на финансовите и информационните системи да се настроят към новата валутна среда без риск за потребителите и банковите трансакции.

Коледни премии и традиции

В Германия служителите често получават "тринадесета заплата" или бонуси в зависимост от изработените часове по празниците. В Южна Европа – Италия, Гърция, Испания и Португалия – се плаща единна законова празнична премия. В други страни бонусите се дават по-скоро по традиция, като някои работодатели дори обмислят тяхното отменяне.

Статистиката показва, че дори в страни с по-малко официални почивни дни, като Германия, празничният дух остава силен. Там в домовете се украсяват милиони елхи, а консуматорството все повече засенчва първоначалния християнски смисъл на празника, превръщайки го в светско семейно събитие.