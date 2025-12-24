Жената на Бойко Кръстанов призна за бебето
Половинката на Бойко Кръстанов - актрисата Лидия Василева, призна по особено артистичен начин, че чака бебе. С нежна фотосесия с наедряло коремче младата красавица потвърди новината от последните дни, че е бременна.
На снимките тя позира в различни кадри, един от които полугола, наметната само с пухкаво палто. Фотосите веднага завладяха социалните мрежи, a честитките под тях вече валят.
Още по темата:
- » Бойко Кръстанов очаква първата си рожба
- » Бойко Кръстанов заби бивша наша грация (СНИМКИ)
- » Ново хоби: Бойко Кръстанов стана алпинист
Коментирай
Най-четено от Лайфстайл
Подробен седмичен хороскоп от 22 до 28 декември14:00 20.12.2025 | Любопитно
Дневен хороскоп за 21 декември, неделя07:11 21.12.2025 | Любопитно
Последно от Лайфстайл