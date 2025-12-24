  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +6 / +8
Варна: +9 / +10
Сандански: +8 / +9
Русе: +7 / +10
Добрич: +6 / +7
Видин: +5 / +5
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +7 / +8

Мъж внесе спестяванията си в банка в Горна Оряховица и предизвика пожар: По банкнотите имало нафталин

  • Сподели в:
  • Viber
Мъж внесе спестяванията си в банка в Горна Оряховица и предизвика пожар: По банкнотите имало нафталин
A A+ A++ A

При пожар в банков клон в Горна Оряховица са изгорели 30 000 лева. Огънят е тръгнал от каса на банката, след като възрастен мъж е внесъл спестяванията си, за да бъдат превалутирани в евро.

Предполага се, че парите са били посипани с нафталин, който е предизвикал искра, пише кореспондентът на bTV Новините в региона.

Противопожарните служби в България са реагирали на 99 сигнала за произшествия и са ликвидирали 58 пожара през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН)

С материални щети са 22 от пожарите – 13 в жилищни сгради, един в спомагателни постройки, четири в транспортни средства, два в съоръжения на открито и два други.

Без материални щети са 36 от възникналите пожари – един е в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 са в отпадъци, четири – в готварски уреди и комини и два други.

Екипите на ПБЗН са извършили и 36 спасителни дейности и помощни операции – три при катастрофи, една при инцидент с живак, 29 за оказване на техническа помощ и три при оказване на помощ на пострадали гражданин за транспортиране и организиране на транспорт до лечебно заведение.

Към ПБЗН са подадени и пет лъжливи повиквания.

#банка

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите