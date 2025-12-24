Мъж внесе спестяванията си в банка в Горна Оряховица и предизвика пожар: По банкнотите имало нафталин

При пожар в банков клон в Горна Оряховица са изгорели 30 000 лева. Огънят е тръгнал от каса на банката, след като възрастен мъж е внесъл спестяванията си, за да бъдат превалутирани в евро.

Предполага се, че парите са били посипани с нафталин, който е предизвикал искра, пише кореспондентът на bTV Новините в региона.

Противопожарните служби в България са реагирали на 99 сигнала за произшествия и са ликвидирали 58 пожара през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН)

С материални щети са 22 от пожарите – 13 в жилищни сгради, един в спомагателни постройки, четири в транспортни средства, два в съоръжения на открито и два други.

Без материални щети са 36 от възникналите пожари – един е в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 са в отпадъци, четири – в готварски уреди и комини и два други.

Екипите на ПБЗН са извършили и 36 спасителни дейности и помощни операции – три при катастрофи, една при инцидент с живак, 29 за оказване на техническа помощ и три при оказване на помощ на пострадали гражданин за транспортиране и организиране на транспорт до лечебно заведение.

Към ПБЗН са подадени и пет лъжливи повиквания.