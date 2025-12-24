"Спиритис България": Поколението Gen Z почти не консумира спиртни напитки

Българската ракия, дълго време считана за символ на традициите и гостоприемството, постепенно губи своите позиции на националната трапеза. Данни от ново проучване на асоциация "Спиритс България" показват сериозен спад в консумацията на домашно произведена ракия у нас – от 64 процента през 2021 година до едва 50 процента през 2024 година.

Изследването, обхванало 1054 респонденти, очертава ясна тенденция: урбанизацията и смяната на поколенията водят до коренна промяна в културата на пиене в страната. Все по-малко българи се занимават с приготвянето на домашна напитка, а предпочитанията към нея намаляват в полза на по-леки алкохолни алтернативи.



Експертите от асоциацията посочват, че основната причина за промяната е различният подход на младите хора към алкохола. Представителите на поколението "Gen Z" почти не консумират твърди спиртни напитки, като за тях социалният ритуал вече не е задължително свързан с чашка в ръка. Младите често избират по-здравословни навици и алтернативи като натурални коктейли или безалкохолни напитки.

"Наблюдаваната промяна е част от глобална тенденция, при която младите поколения по-рядко търсят алкохола като средство за релакс или социализация", коментират от "Спиритс България".

Виното остава лидер на пазара

Въпреки че ракията остава неизменна част от празничната трапеза за по-възрастното население, особено в селските райони, тя вече не е водещият избор на национално ниво. Статистиката сочи, че виното остава най-предпочитаната напитка в България, следвано от бирата, докато твърдите спиртни напитки заемат едва трето място в предпочитанията на потребителите.

Специалистите подчертават, че този процес не означава пълна загуба на традицията, а нейната трансформация според изискванията на съвременния начин на живот и нарастващия интерес към продукти с по-ниско алкохолно съдържание.