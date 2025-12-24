Най-често задаваните въпроси от клиенти на банки във връзка с превалутирането

С наближаването на официалното приемане на еврото в България на 1 януари 2026 година, въпросите за съдбата на личните финанси стават все по-актуални. Едно от основните притеснения на гражданите е дали ще се наложи смяна на международния банков номер (IBAN) и какво ще се случи с настоящите кредити и спестявания.

Без смяна на банковите сметки

Важно уточнение за всички потребители е, че банковите сметки в левове ще бъдат автоматично и напълно безплатно преобразувани в евро още в първия ден на новата година. Не е необходимо клиентите да посещават банкови офиси за закриване на стари или откриване на нови сметки. Международният банков номер (IBAN) ще се запази същият, какъвто е и в момента, което ще спести административни затруднения при получаване на заплати, пенсии и социални плащания.

Задълженията по изтеглени кредити в левове също подлежат на автоматично превалутиране по официалния фиксиран курс. Процесът няма да доведе до промяна в договорените условия – лихвените проценти, срокът на погасяване и начинът на плащане остават същите, каквито са били в лева. Банковите системи са подготвени и тествани още от 2022 година, за да се гарантира сигурността на средствата и защитата им от технически грешки.

Двойно обращение на парите

Въпреки че банковите сметки стават еврови веднага, в брой ще може да се плаща и с двете валути през целия месец януари 2026 година. Търговците ще са длъжни да приемат левове, но ще връщат рестото изключително в евро, за да се ускори изтеглянето на старата национална валута от обращение.

Междувременно Българската народна банка обяви, че нейните каси ще работят извънредно на 27 декември (събота), за да отговорят на засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети.