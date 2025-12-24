Най-вкусните джинджифилови сладки. Тайният трик, за да останат меки

Приготвянето на джинджифилови сладки е ритуал, който събира поколения. Вие можете да превърнете кухнята в топло място за усмивки, аромат на мед и канела, и малки ръце, които оформят сладки с въображение. Нека всеки се включи – децата да изрежат форми, бабите да поръсят с канела, а вие да следите фурната. А за да останат меки, има един таен трик - резенче ябълка в кутията, в която ще ги съхранявате.

🍪 Необходими продукти:

280 г брашно (може и пълнозърнесто

110 г мед

50 г кафява захар

1 яйце

½ ч.л. канела

½ ч.л. джинджифил на прах

¼ ч.л. индийско орехче

½ ч.л. бакпулвер

1 ч.л. ванилия или есенция ром

100 г меко масло

👩‍🍳 Начин на приготвяне:

В голяма купа разбийте маслото със захарта до пухкава смес.

Добавете меда, яйцето, ванилията и подправките. Разбъркайте добре.

Смесете брашното с бакпулвера и го добавете постепенно към течната смес.

Омесете меко тесто. Ако лепне, добавете още малко брашно.

Оставете тестото да почине 30 минути в хладилник.

Разточете на 5 мм дебелина и изрежете форми – звездички, елхи, сърца.

Подредете върху хартия за печене и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 8–10 минути.

Оставете да изстинат и украсете по желание с глазура, шоколад или пудра захар.

✨ Съвети за още мекота и аромат

Добавете щипка сол – тя подчертава сладостта.

За по-мек резултат, не препичайте сладките – изваждайте ги, когато краищата леко порозовеят.

Съхранявайте в кутия с резен ябълка – така остават меки дни наред.