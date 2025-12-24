  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +6 / +8
Варна: +9 / +10
Сандански: +8 / +9
Русе: +7 / +10
Добрич: +6 / +7
Видин: +5 / +5
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +7 / +8

Таен коледен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

  • Сподели в:
  • Viber
Таен коледен оркестър обикаля София и изненадва минувачите
A A+ A++ A

София се радва на необичайна коледна изненада – таен коледен оркестър, който се появява на най-неочаквани места, за да весели минувачите с музиката си. Формцията е съставена от цялото семейство музиканти – родители, деца и дядо.


Днес те отиват на участие, но не казват къде точно. Ще обикалят цял ден и ще изненадват хората с музика на открито.

Всички участници са професионални музиканти и учители по музика, които заедно с децата си създават уникални коледни изпълнения. Семейният състав и спонтанните концерти превръщат всяка тяхна изява в истински празник за софиянци.

#Коледа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите