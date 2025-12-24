Таен коледен оркестър обикаля София и изненадва минувачите

София се радва на необичайна коледна изненада – таен коледен оркестър, който се появява на най-неочаквани места, за да весели минувачите с музиката си. Формцията е съставена от цялото семейство музиканти – родители, деца и дядо.



Днес те отиват на участие, но не казват къде точно. Ще обикалят цял ден и ще изненадват хората с музика на открито.

Всички участници са професионални музиканти и учители по музика, които заедно с децата си създават уникални коледни изпълнения. Семейният състав и спонтанните концерти превръщат всяка тяхна изява в истински празник за софиянци.