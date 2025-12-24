Одобриха нови помощи за стотици хиляди у нас

Правителството прие постановление за вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.

Основната цел на тези изменения е да се осигури необходимото финансиране за помощите за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов размерът на помощта за отопление беше увеличен. Тя вече възлиза на 606,70 лв. за целия отоплителен сезон – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Новият размер представлява увеличение от 9,6% спрямо миналата година. Очаква се от тази подкрепа да се възползват около 345 900 лица и семейства.

Общият размер на средствата, необходими за изплащането на помощите, се очаква да надхвърли 215 млн. лв. Допълнителният финансов ресурс ще бъде осигурен чрез вътрешни промени в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.