Без зони за платено в големите градове по празниците
Без синя и зелена зона за почивните дни за Коледа и Нова година.
От 24 декември до 28 декември включително, както и от 31 декември до 4 януари включително няма да плащаме за паркиране в София, Варна и Бургас.
В Пловдив всички линии на градския транспорт в града ще са безплатни за пътниците на 31 декември и 1 януари.
Важно е да знаете, че на 29 и 30 декември зоните за почасово платено паркиране ще работят, пояснява бТВ.
В София забраната за стари и замърсяващи коли в нискоемисионните зони остава в сила и през празничния период.
Още по темата:
- » Протести срещу поскъпването и разширяването на Синя и Зелена зона в София
- » Как се харчат милионите от „синя“ и „зелена“ зона в София
- » Без синя и зелена зона в София днес
Коментирай
Най-четено от Транспорт
Ограничения по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма"13:10 18.12.2025 | Транспорт
Всичко за винетките: АПИ разясни за валидността, цените и сроковете11:45 17.12.2025 | Транспорт
Последно от Транспорт