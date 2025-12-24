  • Instagram
Без зони за платено в големите градове по празниците

Без синя и зелена зона за почивните дни за Коледа и Нова година.

От 24 декември до 28 декември включително, както и от 31 декември до 4 януари включително няма да плащаме за паркиране в София, Варна и Бургас.

В Пловдив всички линии на градския транспорт в града ще са безплатни за пътниците на 31 декември и 1 януари.

Важно е да знаете, че на 29 и 30 декември зоните за почасово платено паркиране ще работят, пояснява бТВ.

В София забраната за стари и замърсяващи коли в нискоемисионните зони остава в сила и през празничния период.

