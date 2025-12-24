Кои имена празнуват имен ден на Бъдни вечер?
На 24 декември отбелязваме един от най-големите християнски празници – Бъдни вечер. Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, огнището, но и на починалите предци – родственици, които също се смятат за част от семейството.
На този ден празнуват Евгени (означава благороден), Евгения, Женя, Жечка, Благородна, Бисер, Бистра, Божин, Божан, Божана.
Който седне на трапезата, не бива да се оглежда много, защото рано ще му побелеят косите.
