Какви ястия да сложим на празничната трапеза за Бъдни вечер

Какви ястия да сложим на празничната трапеза за Бъдни вечер
Бъдни вечер е специално време, когато се събираме с близките си и се радваме на топлата обстановка и любовта, която ни обгръща.

Насладете се на коледната магия като разгледате тези чудни ястия:

Те трябва да са 7, 9 или 12, ето и какво да присъства на трапезата:

Какво да присъства на трапезата на Бъдни вечер:

Тиквеник

Сладък и ароматен, тиквеникът носи усещане за уют и домашна топлина. Той символизира сладкия живот и изобилието през идната година.

Чушки с боб / Постен боб

Това е едно от най-традиционните ястия за Бъдни вечер – семпло, но много засищащо. Бобът се свързва с плодородието и силата на семейството.

Содена питка

Питката е сърцето на празничната трапеза. В нея често се слага пара, която носи късмет и благополучие на този, който я открие.

enlightenedОшав

Приготвен от сушени плодове, ошавът напомня за връзката с природата и благодарността за нейните дарове. Той носи сладост и здраве.

Зелеви сарми

Малки, но пълни с вкус, сармите символизират сплотеността на семейството и грижата един към друг.

Туршия

Шарена и свежа, туршията внася цвят на трапезата. Тя е символ на запазеното през зимата изобилие.

Орехи

Орехите се чупят за здраве и късмет. По това как изглежда ядката, често се гадае каква ще бъде годината.

Допълнителни идеи (ако искате 9 или 12 ястия):

Варено жито
Житото е символ на живота, възраждането и надеждата. Присъствието му носи благословия за дома.

Постна леща
Лещата се свързва с финансово благополучие и изобилие. Колкото повече зърна – толкова повече късмет.

Печена тиква
Проста и ароматна, печената тиква носи сладост и спокойствие в празничната вечер.

Гъби с лук
Гъбите символизират връзката с гората и природата. Те придават плътен вкус и топлина на трапезата.

Мед
Медът се поднася за сладки думи и разбирателство в семейството. С него се пожелава доброта и любов през новата година.

