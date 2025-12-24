Каква ще е годината зависи от времето на празниците: Какво ни казват поверията

Времето около Коледа и Нова година може да ни покаже каква ще е следващата година.

Ето какви са едни от най-популярните поверия.

Ако на Коледа има виелица, пролетта ще дойде по-рано. Ако на Коледа има слана на клоните на дърветата, ще има богата реколта от жито през следващата година.

Когато Коледният ден е топъл, пролетта ще е студена. Ако на Коледа вали сняг, годината ще е с много богата реколта. От Коледа до Йордановден не бива да се ходи на лов, иначе с ловеца може да се случи нещастие.

Когато Коледа се падне във вторник, ще вали много през пролетта. Ако е в сряда, пролетта ще е без дъждове. Ако Коледа се падне в четвъртък, януари и февруари няма да са много студени. Ако е в петък, до март ще бъде страшен студ.

Когато Коледа е в събота, лятото ще е дъждовно и ще има земетресения през годината. В Неделя ли е Коледа, през лятото и капка дъжд няма да падне. Щом Коледа е в понеделник, ще има добра реколта през годината.

Нова година. Ако през деня духа: Южен вятър - това е знак, че годината ще бъде добра и богата; Северен вятър - това е знак, че цялата година ще бъде студено и лошо време; Източен вятър - годината може да доведе до разногласия и проблеми. Ако времето на 1-ви януари е слънчево и ясно, без вятър, това е знак, че не се очаква весела и богата година.