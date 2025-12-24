Обявиха жълт код в почти цяла България

Жълт код за обилен снеговалеж е обявен от НИМХ за 25 декември 2025 г. във всички области на страната с изключение на област Ямбол. На места ще вали и дъжд, и сняг, а в някои райони ще духа силен вятър.

За днешния 24 декември е обявен предупредителен код за опасни валежи от дъжд в седем области на страната - Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.



В навечерието на Бъдни вечер времето ще остане облачно, като валежите ще обхванат първо западната половина на страната, а до края на деня ще достигнат и източните райони. С навлизането на по-студен въздух след обяд, в Северозападна България и по високите западни полета дъждът ще започне да преминава в сняг.

Вятър по поречието на Дунав

По поречието на Дунав и в източните части на страната ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще варират предимно между 3 и 8 градуса. В Русе се очакват стойности около 7 градуса и значителна облачност с висока вероятност за валежи.

"След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места дъждът ще премине в сняг", съобщи Анастасия Стойчева, дежурен синоптик в НИМХ.

Обстановка в планините и по морето

В планинските райони ще бъде облачно със снеговалежи, като по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 3 градуса. По Черноморието ще бъде облачно със слаби валежи от дъжд, като вълнението на морето ще се засилва.

Метеоролозите прогнозират, че на самата Коледа валежите ще бъдат повсеместни, като в Северна и Западна България ще се образува снежна покривка. Температурите ще продължат да се понижават, като в Централна Северна България са възможни и поледици.