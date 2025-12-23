Началникът на либийската армия загина при самолетна катастрофа край Анкара

Висшият военен командир на Либия е загинал при самолетна катастрофа в Турция, като смъртта му бе потвърдена късно във вторник от либийския премиер Абдулхамид Дбейба.

Генерал Мохамед Али Ахмед ал Хадад е бил сред петимата души на борда на бизнес самолет Falcon 50, който се е разбил малко след излитането си от Анкара за Триполи. Самолетът е излетял от летище „Есенбога“ около 20:30 ч. местно време, а връзката с него е била загубена приблизително 40–42 минути по-късно. По данни на турския министър на вътрешните работи Али Йерликая радарният и комуникационният сигнал на машината са изчезнали в 20:52 ч. местно време. Малко преди прекъсването на връзката екипажът е подал сигнал с искане за аварийно кацане.

По-късно либийски представители съобщиха, че около половин час след началото на полета самолетът е получил техническа неизправност, след което комуникацията е прекъснала напълно. Катастрофата е станала в района на Хаймана, южно от турската столица Анкара. Турските власти впоследствие потвърдиха, че в района са открити отломки от самолета, макар първоначално да не бе ясно каква е съдбата на пътниците. Кадри от охранителни камери, излъчени по турски телевизии, показаха внезапна светкавица в нощното небе над района, съответстваща на експлозия.

Премиерът Дбейба заяви, че инцидентът е станал, докато либийската делегация се е завръщала от официално посещение в Анкара. В изявление той определи случилото се като „трагичен инцидент“ и нарече смъртта на ал Хадад „огромна загуба“ за страната.

Генерал ал Хадад беше най-високопоставеният военен командир в Западна Либия и ключова фигура в подкрепяните от ООН усилия за обединяване на разпокъсаните либийски въоръжени сили, които, подобно на много държавни институции, остават разделени след години на конфликт. По време на посещението си в Турция той се е срещнал с турския министър на отбраната Яшар Гюлер и други високопоставени представители.

След изчезването на самолета летище Анкара временно е било затворено, а няколко полета са били пренасочени към други дестинации, съобщиха турски медии.