bTV премахна Цънцарова от лицата на телевизията
След като bTV обяви, че "стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналиста и водещ Мария Цънцарова", въпросният процес явно е завършил окончателно.
Снимката на Цънцарова е премахната от раздела "Лицата на bTV" в сайта на телевизията. Там все още може да се срещне снимката на Златимир Йочев.
Снимката на дуета сутрешни водещи е премахната и от страницата на предаването във Фейсбук, както и от профила на "Тази сутрин" в платформата bTV+.
Още по темата:
- » bTV и Мария Цънцарова се разделят
- » Мария Цънцарова: Свалиха ме от ефира на bTV
- » Без Цънцарова и Йочев по БТВ тази сутрин
Коментирай
Най-четено от Общество
Мария Цънцарова: Свалиха ме от ефира на bTV10:23 22.12.2025 | Общество
Последно от Общество