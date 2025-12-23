  • Instagram
bTV премахна Цънцарова от лицата на телевизията

След като bTV обяви, че "стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналиста и водещ Мария Цънцарова", въпросният процес явно е завършил окончателно.

Снимката на Цънцарова е премахната от раздела "Лицата на bTV" в сайта на телевизията. Там все още може да се срещне снимката на Златимир Йочев.

Снимката на дуета сутрешни водещи е премахната и от страницата на предаването във Фейсбук, както и от профила на "Тази сутрин" в платформата bTV+.

#Мария Цънцарова

