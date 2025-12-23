  • Instagram
Евелина Славкова: Малките партии губят при нов проект на Радев

Евелина Славкова: Малките партии губят при нов проект на Радев
Предстоящата 2026 година ще бъде белязана от политически турбуленции заради предсрочните парламентарни избори, въвеждането на еврото и президентския вот. Това прогнозира социологът от Изследователски център "Тренд" Евелина Славкова в интервю за БНР, направено днес в 12:48 часа. Тя подчерта, че гражданската енергия от протестите през 2025 година няма да се успокои лесно.

Славкова посочи, че т.нар. "санитарен кордон" срещу Делян Пеевски вече е бил реализиран на улицата. По думите ѝ става дума за разграждане на модел, който обществото не възприема.


Най-голямото очакване на политическата сцена е свързано с евентуален нов проект на държавния глава. "Моето очакване е, че по-скоро ще имаме нов играч в лицето на Румен Радев на тези избори", заяви Евелина Славкова. Тя допълни, че ако президентът реши да не участва, това би бил изключително рисков ход за него в политически план.

Според социолога появата на Румен Радев ще смени фокуса на президентските избори и ще доведе до нови, неочаквани коалиции. Подобен сценарий би бил пагубен за малките партии в Народното събрание, които вероятно няма да намерят място в следващия парламент.

Скандалът в bTV
В коментар за медийната среда Евелина Славкова се спря и на случая с освобождаването на Мария Цънцарова от bTV. Тя отбеляза, че подобни събития будят тревога за заглушаване на критичните гласове в обществото.

