Атракция в Бургас: Коледна топлина от 10 тона пясък в центъра на града
Любимите артисти на свободна практика Реми и Пол Хогард вече са почти готови с тазгодишната коледна изненада в центъра на Бургас, като подарък за бургазлии и посетителите на града.
В периода от 9 декември досега отново станахме свидетели на вдигането на неповторима пясъчна скулптура, за направата на която са използвани над 10 тона пясък, съобщиха от Общината.
Избраната локация тази година е пред Часовника, до сградата на Общината, а темата на скулптурата е в унисон с предстоящите светли празници - православна сцена, изобразяваща Богородица с Младенеца, под надслов „Коледна топлина“.
„Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии! Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и живота ни тук.
Имаме още много идеи, следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо“, споделят талантливите творци.
Те приканват всички, които искат да станат част от пясъчния празник и споделят емоцията на Коледа, да заповядат пред Часовника за снимки със скулптурата.
Още по темата:
- » Шестима нови Почетни граждани на Бургас, сред тях - и Митко Рачков
- » В дъжда и студа: Цанко Цанков и десетки ентусиасти дадоха старт на празника на Бургас
- » За Никулден: Община Бургас осигурява 2 т риба, ще раздаде 14 000 порции