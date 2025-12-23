  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +5 / +7
Варна: +3 / +5
Сандански: +9 / +9
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +4 / +6
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +3 / +5
Стара Загора: +1 / +3

Атракция в Бургас: Коледна топлина от 10 тона пясък в центъра на града

  • Сподели в:
  • Viber
Атракция в Бургас: Коледна топлина от 10 тона пясък в центъра на града
A A+ A++ A

Любимите артисти на свободна практика Реми и Пол Хогард вече са почти готови с тазгодишната коледна изненада в центъра на Бургас, като подарък за бургазлии и посетителите на града.

В периода от 9 декември досега отново станахме свидетели на вдигането на неповторима пясъчна скулптура, за направата на която са използвани над 10 тона пясък, съобщиха от Общината.

Избраната локация тази година е пред Часовника, до сградата на Общината, а темата на скулптурата е в унисон с предстоящите светли празници - православна сцена, изобразяваща Богородица с Младенеца, под надслов „Коледна топлина“.

„Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии! Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и живота ни тук.

Имаме още много идеи, следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо“, споделят талантливите творци.

Те приканват всички, които искат да станат част от пясъчния празник и споделят емоцията на Коледа, да заповядат пред Часовника за снимки със скулптурата.

#Бургас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите