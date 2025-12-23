  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +5 / +7
Варна: +3 / +5
Сандански: +9 / +9
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +4 / +6
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +3 / +5
Стара Загора: +1 / +3

Безплатно паркиране в синята зона на Хасково през почивните дни

  • Сподели в:
  • Viber
Безплатно паркиране в синята зона на Хасково през почивните дни
A A+ A++ A

В празничните дни около Коледа и Нова година и във връзка с присъединяването на България към еврозоната синята зона в Хасково ще бъде безплатна за водачите, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Паркирането в синята зона няма да се таксува през петте почивни дни по Коледа - от 24 до 28 декември включително, и от 31 декември до 4 януари 2026 г., когато са почивните дни за Нова година.

През почивните дни с празнично разписание ще работи и градският транспорт.

С решение на Общинския съвет на Хасково отпреди седмица бяха извършени промени, според които престоят за час в синята зона от началото на следващата година ще струва едно евро, а за 30 минути - 0,5 евро.

Промени има и за пътуването в обществения транспорт, като от началото на 2026 година всички ученици и студентите в редовно обучение ще пътуват безплатно, а месечната абонаментна карта за пенсионери ще бъде едно евро.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите