Безплатно паркиране в синята зона на Хасково през почивните дни

В празничните дни около Коледа и Нова година и във връзка с присъединяването на България към еврозоната синята зона в Хасково ще бъде безплатна за водачите, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Паркирането в синята зона няма да се таксува през петте почивни дни по Коледа - от 24 до 28 декември включително, и от 31 декември до 4 януари 2026 г., когато са почивните дни за Нова година.

През почивните дни с празнично разписание ще работи и градският транспорт.

С решение на Общинския съвет на Хасково отпреди седмица бяха извършени промени, според които престоят за час в синята зона от началото на следващата година ще струва едно евро, а за 30 минути - 0,5 евро.

Промени има и за пътуването в обществения транспорт, като от началото на 2026 година всички ученици и студентите в редовно обучение ще пътуват безплатно, а месечната абонаментна карта за пенсионери ще бъде едно евро.