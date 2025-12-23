  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +5 / +7
Варна: +3 / +5
Сандански: +9 / +9
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +4 / +6
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +3 / +5
Стара Загора: +1 / +3

Централата на БСП остава на „Позитано“ 20

  • Сподели в:
  • Viber
Централата на БСП остава на „Позитано“ 20
A A+ A++ A

Политическа партия „Българска социалистическа партия“ (БСП) ще ползва имоти - частна държавна собственост в град София за нови десет години и докато отговаря на законовите изисквания за това.

Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди, съобщават от правителствената информационна служба.

Централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. „Позитано“ № 20 в район „Възраждане“, а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. „Леге“ № 8-10 в район „Средец“, стаи и предверие в сграда на ул. „Дравски бой“ № 6 в район „Надежда“.


На 10 януари ще има заседание на Националния съвет на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство
Партията разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имотите, предвид което няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му.

Той ще трябва да включи в договорите задължение ползвателите да прилагат аналитична счетоводна отчетност по отношение на неикономическата дейност, извършвана в имотите, ако се извършва стопанска дейност.

#БСП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите