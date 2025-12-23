67 000 души са с oсигурени пари за топъл обяд до септември догодина. Това обяви министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след заседанието на МС.

Министерски съвет гласува днес средства за продължаване на услугата „Топъл обяд“ до 30 септември 2026 година. Независимо кое правителство ще дойде на власт, хората да знаят, че средствата са осигурени, каза министърът на социалната политика в оставка Борислав Гуцанов след днешното заседание на кабинета.

Необходимите средства са близо 25 млн. и касаят 67 хиляди души в страната. 226 общини предлагат услугата. Гуцанов увери, че парите ще бъдат преведени към кметовете. По думите му това са европейски средства, които са прехвърлени от един фонд в друг фонд. Що се отнася до Министерството на труда и социалната политика няма затруднения относно прехвърлянето от лев към евро, увери Гуцанов.

Това е предпоследното заседание на Министерски съвет. Последното ще е на 30 декември.