Комисията за защита от дискриминация става по-независим орган

Правителството прие законодателни промени, с които се осигурява по-голяма независимост на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Чрез измененията в Закона за защита от дискриминация се цели да се засилят гаранциите, че върху членовете на КЗД няма да бъде оказвано външно влияние и форми на намеса при изпълнение на служебните им задължения.

Така в българското законодателство се транспонират две директиви на Европейския съюз (ЕС), касаещи въвеждането на минимални изисквания за укрепване на ролята на органите по въпросите на равенството. Част от националното законодателство стават разпоредбите на Директива (ЕС) 2024/1499 на Съвета от 7 май 2024 г. и на Директива (ЕС) 2024/1500 на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2024 г. относно стандартите за органите по въпросите за равенството.

С промените се въвежда още изискване за предварително съгласие на лицето за участието на Комисията в съдебно производство от негово име. Приети са и промени в организацията на работа на КЗД, чрез Правилника за устройството и дейността на Комисията, както и в длъжностните характеристики на някои от служителите.

Чрез законодателните изменения българският орган по въпросите на равенството ще бъде укрепен по отношение на своята независимост и ще функционира в съответствие с минималните стандарти за тези органи за целия ЕС. Това ще допринесе за по-ефективна превенция и защита от дискриминация и ще улесни сътрудничеството с други държави и международни организации.