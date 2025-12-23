Промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се обменят левове в евро от 5 януари
Правителството одобри промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро от 5 януари 2026 г. Към него се добавят 9 населени места, за да се гарантира равнопоставен достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута на жителите на селища, в които няма офиси на банки.
От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селища, където в близост има други възможности за обмяна, съобщиха от правителствената информационна служба
