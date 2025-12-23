Русия и Венецуела осъдиха американските военни действия в Карибите и предупреждават за рискове в региона

Русия и Венецуела издадоха общо предупреждение относно това, което определят като разширяващо се военно присъствие на САЩ в Карибския регион, като предупредиха, че действията на Вашингтон могат да дестабилизират района и да застрашат международните морски маршрути.

Според изявление, цитирано от ТАСС, руският външен министър Сергей Лавров и венецуелският му колега Иван Гил Пинто изразиха сериозна загриженост относно, по техните думи, интензифицирането на „ескалационни стъпки“ от страна на Съединените щати в Карибско море. Двамата министри предупредиха, че такива действия могат да имат далечни регионални последствия и да създадат рискове за световния морски трафик.

Москва също така потвърди силната си политическа подкрепа за венецуелското правителство. Министерството на външните работи на Русия съобщи, че Лавров и Гил са се съгласили да засилят координацията както двустранно, така и в рамките на международни организации, особено в Организацията на обединените нации, с цел защита на националния суверенитет и предотвратяване на външна намеса във вътрешните работи на страната.

Тези изявления идват на фона на засилен натиск от САЩ върху Каракас, официално обявен от Вашингтон като част от операции срещу наркотрафика. Американските власти многократно обвиняват Венецуела, че не се бори адекватно с наркотрафика, твърдения, които венецуелското правителство последователно отрича.

Допълнително напрежение пораждат съобщения, цитирани от ТАСС, че бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е одобрил тайни операции на ЦРУ във Венецуела. През ноември Пентагонът потвърди, че военноморските сили на САЩ, водени от самолетоносача „Джералд Р. Форд“, са навлезли в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ като част от усилията срещу наркотрафика.

През последните месеци американските сили са унищожили над 20 кораба край бреговете на Латинска Америка по време на тези операции, като са загинали близо 100 души. Вашингтон също така обяви затваряне на въздушното пространство на Венецуела и наложи ограничения върху танкери, включени в списъците с американски санкции, ефективно затягайки морската блокада.

Американските медии съобщават, че Вашингтон може да обмисля удари и по наземни цели във Венецуела, свързани с предполагаеми наркотрафикантски картели. Коментар по ситуацията направи Александър Щетинин, ръководител на Латиноамериканския отдел на руското външно министерство, който заяви, че Москва се надява американската администрация да действа прагматично, като предупреди, че грешни стъпки могат да имат сериозни последици за целия регион.

Междувременно президентът Доналд Тръмп публично намекна, че би било „умно“ решение венецуелският президент Николас Мадуро да се оттегли, докато американският военен и икономически натиск продължава да нараства. На въпрос дали свалянето на Мадуро е цел на настоящата политика на САЩ, Тръмп отказа ясен отговор, но посочи, че окончателното решение зависи от венецуелския лидер.

Тръмп също обвини Венецуела в значителен принос към незаконната миграция към САЩ, твърдейки, че престъпници, затворници и наркотрафиканти се изпращат на север. Той обвини за мащаба на проблема предишната американска администрация, която според него не е успяла да осигури границата.

Въпреки че Белият дом поддържа, че разширеното присъствие на САЩ в Карибско море е насочено срещу наркотрафика, последните събития предизвикват противоречия. Този месец американските власти задържаха два танкера край Венецуела и започнаха преследване на кораб, описан като част от „тъмен“ или „сенчен“ флот, след като той отказа да спре в международни води, според CNN.

Корабът, идентифициран като Bella 1, е бил на път за Венецуела, за да зареди нефт, когато персонал на бреговата охрана на САЩ е опитал да се качи на него. Американските власти заявяват, че плавателният съд е под американски санкции за предполагаеми връзки с ирански износ на нефт и че вече е издадена съдебна заповед за неговото изземване.

Каракас обаче осъди действията като „пиратство“, обвинявайки САЩ в опити да присвоят венецуелски енергийни активи и да подкопаят ръководството на страната.