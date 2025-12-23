Тръмп предупреди, че публикуването на досиетата Епстийн може да съсипе репутацията на невинни хора

Доналд Тръмп се изказа публично за първи път относно продължаващото разкриване на документи, свързани с Джефри Епстийн, като заяви, че публикуването им рискува да унищожи репутацията на хора, които, по неговите думи, само са се срещали с скандалния финансист мимоходом и без никакви престъпни действия.

По време на среща с журналисти в резиденцията си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, американският президент заяви, че много от хората, снимани с Епстийн, нямат участие в неговите престъпления. Тръмп изрази особена симпатия към бившия демократичен президент Бил Клинтън, чието име и снимки се появиха в първата партида документи, публикувани от Министерството на правосъдието. Той подчерта, че винаги е поддържал приятелски отношения с Клинтън и определи като неприятно повторното появяване на тези материали. Според Тръмп настоящата ситуация е главно резултат от действия на демократите, заедно с това, което той определи като малък брой „лоши републиканци“, и добави, че това е довело и до публикуването на снимки, на които се появява самият той.

Президентът настоя, че Епстийн е бил фигура, движела се широко в елитни среди, и заяви, че много хора са били заснети с него просто защото са присъствали на обществени събития. Той посочи, че докато Клинтън може да понесе вниманието на медиите, други вече са изложени на публичност, въпреки че според него нямат съществена връзка с Епстийн. Тръмп спомена уважавани личности от сферата на финансите и правото, чиито репутации, предупреди той, могат да бъдат несправедливо увредени заради появата им в стари снимки.

Президентът заяви, че е чул широко разпространено недоволство от хора, обезпокоени, че изображения на личности без пряка връзка с престъпната дейност на Епстийн се публикуват публично. Като пример той спомена Лари Самърс, бивш министър на финансите на САЩ и професор в Харвард, който обяви през ноември, че се оттегля от публичния живот след разкрития за предишни имейл кореспонденции с Епстийн.

Тръмп отново се опита да омаловажи значението на досиетата Епстийн, описвайки ги като разсейване от това, което според него са големи постижения на неговата администрация и Републиканската партия. Той се оплака, че медиите все още са съсредоточени върху Епстийн, в момент когато неговото правителство, според него, обявява мащабни инициативи, като строителството на това, което определи като най-големите и най-мощни бойни кораби в света.

Въпреки предложението на Тръмп въпросът да се смята за приключен, процесът на публикуване далеч не е завършен. Съгласно Закона за прозрачността на досиетата Епстийн, приет от Конгреса с почти единодушна подкрепа и подписан от Тръмп, Министерството на правосъдието е задължено да направи публични всички документи, свързани с Епстийн. До момента е публикувана само една партида, което предизвика силна критика от страна на оцелели и законодатели.

В понеделник говорителят на Бил Клинтън, Анджел Урена, призова Министерството на правосъдието да публикува всички останали материали, свързани с Клинтън, включително снимки. Урена изрази притеснения, че селективните разкрития създават подвеждащи впечатления за хора, които вече са били оправдани от същите власти. Той заяви, че няма нужда от защита и постави под въпрос защо някои информации са били задържани.

Скандалът също така дълбоко засегна жертвите на Епстийн. В интервю за CNN една от оцелелите, известна по-рано като „Джейн Доу“, заяви, че е била ужасена да открие, че истинското ѝ име се появява многократно в новоразкритите досиета, въпреки дългогодишните ѝ усилия да остане анонимна. Тя обясни, че многократно е контактувала с представители на Министерството на правосъдието с молба за редакция на самоличността ѝ, но към понеделник името ѝ все още е публично видимо. Тя добави, че това е довело до нежелани обаждания и е засилило травмата ѝ.

Оцелялата разказа, че е била малтретирана от Епстийн през 2009 г. и е подала сигнал във ФБР същата година, след като Епстийн вече бе признал вината си по държавни обвинения за проституция във Флорида. Според широко критикуваното споразумение за неподсъдност, Епстийн е излежал 13 месеца в затвор с право на работа извън него, през което оцелелите твърдят, че злоупотребите са продължили. Жената заяви, че неспособността да бъде защитена самоличността ѝ сериозно е подкопала доверието ѝ в правосъдието и е породила страхове за други жертви, които може да се осмелят да излязат напред.

Тя е сред повече от дузина оцелели, заедно с роднини на покойната Вирджиния Джуфре, които издадоха общо изявление, критикувайки начина, по който Министерството на правосъдието управлява публикуването на документите. Те посочват необясними и обширни редакции, неспособността да бъдат защитени самоличността на жертвите, липсващи финансови документи и затруднения при достъпа до материали, свързани с техните собствени дела. Групата заяви, че не е имало ясна комуникация относно това какво е било задържано и как бъдещите разкрития ще предотвратят по-нататъшни вреди.

В отговор говорителят на Министерството на правосъдието Чад Гилмартин заяви, че служителите са в контакт с оцелелите, техните правни представители и групи за защита на жертвите. Той описа процеса на публикуване като сложен и посочи, че се работи за баланс между прозрачността и необходимостта от редакции. Оцелелите са насърчени да повдигат притесненията си директно пред ведомството.

Начинът, по който се управляват досиетата, предизвика и двупартийна критика в Конгреса. Демократът Ро Кхана обвини Министерството на правосъдието, че продължава да защитава влиятелни личности, които никога не са били обвинявани, и призова за публикуване на интервютата на свидетели на ФБР и имейлите, иззети от Епстийн. Републиканецът Томас Маси, съавтор на закона за прозрачност, заяви, че ведомството не изпълнява законовите си задължения. В публични изявления Маси обвини главния прокурор Пам Бонди в неправомерни редакции и задържане на документи и посочи, че текущото публикуване не отговаря на стандартите, заложени в закона, нито осигурява справедливост за оцелелите.

Епстийн, богат финансист с обширни политически и социални връзки, почина в затворна килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения за секс трафик. Смъртта му официално беше обявена за самоубийство, но начинът, по който делото му бе разрешено и последвалите събития, продължават да предизвикват противоречия и искания за отговори.