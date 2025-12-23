Мащабно разширение на Американския флот: Тръмп обяви нов клас бойни кораби „клас Тръмп“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи планове за ново поколение военни кораби на американския флот, които ще носят неговото име, обявявайки създаването на т.нар. „клас Тръмп“ като част от бъдещия „Златен флот“. В понеделник, по време на изказване в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида, Тръмп заяви, че новите кораби ще надминат всички предишни американски военни съдове по размер, скорост и огнева мощ.

Според президента програмата ще започне с изграждането на два бойни кораба, като дългосрочната цел е флотът да нарасне до между 20 и 25 съда. Тръмп заяви, че корабите ще бъдат „сто пъти по-мощни“ от съществуващите американски бойни кораби и ще отбележат възраждане на американските кораборемонтни способности, които според него са намалели през последните десетилетия.

Секретарят на флота Джон Фелан подкрепи посланието, като заяви, че появата на кораб от клас Тръмп на хоризонта ще сигнализира неизбежното американско надмощие на море. Той описа бъдещия USS Defiant, един от предложените кораби, показан на концептуални изображения по време на представянето, като най-големия, най-смъртоносния, най-многофункционалния и визуално впечатляващ военен кораб, опериращ в световните океани.

Тръмп и Фелан направиха сравнение с историческите бойни кораби от клас Айова, които са проектирани за пряко нападение с тежки оръдия. Фелан посочи, че отличителната черта на новия клас ще бъде превъзходната офанзивна мощ, като добави, че корабите няма просто да се отбраняват от атаки, а ще могат да нанасят удари по вражески сили на дълги разстояния. Той допълни, че съдовете ще командват широк набор от активи – от традиционни военни кораби до дронове, възраждайки концепцията за големи морски боеви групи.

Исторически бойните кораби са били огромни, силно бронирани съдове, въоръжени с оръдия с голям калибър и са играли централна роля по време на Втората световна война. Най-големите американски бойни кораби от този период, клас Айова, имат водоизместване около 60 000 тона. След войната обаче тяхната роля намалява, тъй като авианосците и ракетната технология се превръщат в доминиращи. Въпреки че четири кораба от клас Айова са модернизирани през 80-те години с крилати ракети и модерни радари, всички са изведени от експлоатация до 90-те години.

Тръмп заяви, че бойните кораби от клас Тръмп са били обмисляни от години и че концепцията е възникнала още по време на първия му мандат. Той подчерта, че изграждането ще се извършва в САЩ, в американски кораборемонтни верфи и с местни компании, като част от по-широката инициатива за възстановяване на статута на страната като водеща сила в кораборемонта.

Президентът заяви, че новият флот ще бъде оборудван с хиперзвуково оръжие, модерни лазерни системи с висока мощност и ядрено способни крилати ракети, които са в процес на разработка. Той добави, че корабите ще разполагат и с системи, подпомагани от изкуствен интелект, и ще служат като флагмани на американския флот, след като бъдат завършени.

Тръмп описа съдовете като с тегло между 30 000 и 40 000 тона и заяви, че те ще бъдат най-смъртоносните кораби за надводни бойни действия, строени някога. Макар ракетите да ще играят централна роля, той подчерта и продължаващата важност на морските оръдия, като аргументира, че в някои ситуации те осигуряват ефективна огнева мощ на част от разходите.

Обичайно американските бойни кораби се именуват на щати, докато авианосците често носят имена на бивши президенти. По-рано тази година флотът обяви, че два бъдещи авианосеца ще носят имената на бившите президенти Бил Клинтън и Джордж У. Буш. Решението на Тръмп да прикачи собственото си име към активен клас военни кораби предизвика критики, особено след други инициативи на неговата администрация за преименуване на институции в негова чест.

Анонсът идва на фона на последните действия на американския флот в Карибския регион, включително задържането на два танкера край Венецуела и преследването на т.нар. „сенчест флот“ в международни води, след като той отказа да спре за проверка.