Борисов: Комисията за противодействия на корупцията не трябва да същестува

Борисов: Комисията за противодействия на корупцията не трябва да същестува
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Комисията за противодействия на корупцията се е изчерпала и не трябва да съществува.

Повод за неговия коментар са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев.

Борисов отново призова представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Коцев.

"Настоявам представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува", заяви в фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.


„А това, че КПК го иска, да го блокират. Цялото ми доверие на ГЕРБ към тази комисия вече е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, защото нищо, нищо не останало там в нея“, добави той.

