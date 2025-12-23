НАП: Платете здравните вноски до 30 декември

Националната агенция за приходите (НАП) спира временно достъпа до част от услугите си и обработката на плащания в първите дни на 2026 година. Причината е годишното приключване на информационните системи и подготовката за въвеждането на еврото в България.

От 1 до 5 януари 2026 година данните за здравноосигурителния статус на гражданите няма да бъдат актуализирани, съобщиха от приходната агенция.



В периода от 1 до 4 януари включително, всички здравни вноски и плащания, наредени към бюджета, няма да постъпват веднага. Заради настройката на банковите и данъчните системи за работа с единната европейска валута, парите ще постъпят по сметката на НАП в Българската народна банка (БНБ) на 5 януари 2026 година.

В този период агенцията няма да приема картови плащания. Електронните услуги „Справка за задълженията с възможност за плащания“ и „Плащания на задължения“ също няма да бъдат активни.

"В цитирания период информацията за здравноосигурителен статус, достъпна чрез електронната услуга от официалната интернет страница на НАП, ще бъде актуална по данни, приети в НАП към 31.12.2025 г. включително", уточняват от ведомството.

Важен срок за хората без здравни права

Гражданите с прекъснати здравноосигурителни права трябва да обърнат специално внимание на тези срокове, за да не се окажат без достъп до безплатна медицинска помощ по време на празниците.

От НАП съветват всички, които трябва да възстановят правата си, да платят дължимите вноски най-късно до обяд на 30 декември 2025 година.

Експертите напомнят, че самото плащане не е достатъчно. Преди превода на парите задължително трябва да бъде подадена Декларация Образец 7. Именно въз основа на нея системата изчислява задълженията за здравно осигуряване. Гражданите могат да проверят дали имат стари задължения чрез електронния портал на НАП или на място в офисите на агенцията.