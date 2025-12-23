МРРБ спря поскъпването на водата от 1 януари 2026 година

ВиК операторите, които са част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), няма да повишават цените на водата от 1 януари 2026 година. Това съобщиха от ведомството само ден след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди новите, по-високи тарифи.

Решението засяга всички държавни дружества под шапката на "Български ВиК холдинг" и отменя на практика планираното поскъпване за милиони домакинства в страната.



Въпреки че регулаторът одобри актуализираните бизнес планове и новите цени с Решение от 22 декември 2025 година, търговските дружества с държавно участие са взели решение да не се възползват от правото си на увеличение.

"Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната", се казва в официалното съобщение на МРРБ.

От министерството уточняват, че макар основният мотив за исканото поскъпване да е бил изпълнението на инвестиционните програми и покриването на оперативни разходи, социалният ефект от въвеждането на единната европейска валута е надделял при вземането на крайното решение.

Кои градове си отдъхват от поскъпването?

Решението за запазване на старите цени важи за операторите в почти всички областни градове, които са част от държавния холдинг. Това означава, че потребителите в следните области няма да платят по-високи сметки от Нова година:

Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-област, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

За гражданите на тези региони новината е значителна, тъй като решението на КЕВР предвиждаше сериозни скокове. Например, за Кърджали бе одобрено увеличение с близо 14%, за София-област – с над 11%, а за Русе – с над 9%. Всички тези увеличения сега се отлагат за неопределен период.



Само преди 24 часа енергийният регулатор утвърди новите пределни цени, които трябваше да влязат в сила от началото на 2026 година. Според разчетите на комисията, най-скъпата вода в страната остава в североизточните райони – Силистра (6.44 лв./куб.м) и Разград (6.33 лв./куб.м).

Въпреки мораториума върху цените на държавните ВиК, остава отворен въпросът за общинските дружества, които не са част от холдинга на МРРБ (като тези в Троян, Сапарева баня, Сандански и други). Те не са обвързани с решението на министерството и техните ръководства самостоятелно ще преценят дали да приложат утвърденото от КЕВР увеличение.

От МРРБ уверяват, че ВиК операторите ще информират своите потребители своевременно при всяка бъдеща промяна в ценовата политика.