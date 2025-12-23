  • Instagram
НСО с голям жест. Рекордно дарение за "Българската коледа"
Близо 26 000 лева дариха служителите на Националната служба за охрана (НСО) в подкрепа на каузата на благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Това съобщиха от НСО.

Сумата е рекордна, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на Президента на Република България.

Тема на 23-ото издание на „Българската Коледа” e „В подкрепа на хронично и тежко болните деца”.

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България.

