В интернет: Стартов пакет с евромонети на стойност €10,23 струва 40 лв.

Без плащане с карта, но само до 4 часа в Новогодишната нощ. Това заявиха от Асоциацията на българските банки.



Как обаче ще работят търговските обекти и как се подготвят хората за празничната нощ?

Живко Русев има два хранителни магазина, от които единият - денонощен, разказа бТВ. В бизнеса е от много години и вече веднъж е преживял деноминацията на лева през 99-та с нови цени и банкноти. Сега е поръчал стартовите пакети с евро, с които да работи на 1 януари.

„Единият пакет е 2000 евро в банкноти и 110 евро в монети. Това е единият пакет, аз съм поръчал 5 такива. Взел съм си ги. Вече имам някакви евра, с които да мога да почна да работя“, обясни Живко Русев.

Притесненията на собственика са, че до 1 януари остават дни, а все още фирмата, чийто софтуер ползва, не го е актуализирала напълно.

„Идваха веднъж, актуализираха нещата, за да се виждат евро и лева. Трябва да се направи още една, последна актуализация. Не съм сигурен дали ще успеем януари месец да работим спокойно. Просто не знам“, каза още той.

Продавачката на касата обаче още не е наясно дали машината ще пресмята рестото и в двете валути, или ще трябва да разчита на калкулатор.

Собственикът на магазина има и други притеснения. „Те веднъж искаха етикета отгоре да е в лева, отдолу да е в евро. Сега, доколкото чувам, трябвало пак да ги сменяме и това пак е едно излишно време и един излишен труд, едни излишни разходи, защото това са толкова много артикули. За да се сменят всички етикети, това отнема време, отнема средства, отнема много неща“, коментира Живко Русев.

Въпросите за смяната на валутата стават особено актуални в Новогодишната нощ, признават от бранша.

„Имал съм запитване от клиенти и тъй като бях информиран, че в новогодишната вечер няма да може да се ползва картово плащане и ги информирам, че е по-добре в брой. Сега дали евро, или лева. Ще приемам със сигурност и двете валути. Няма как до дванайсет да приемаме едната, а след дванайсет другата“, обясни Емил Стоянов, управител на заведение.

А управителят и колегите му отдавна знаят, че за известен период плащанията с карти няма да са възможни.

От Асоциацията на банките в България успокояват - картовите плащания ще бъдат спрени за до 4 часа - между 21 ч. на 31 декември до 1 часа след полунощ на 1 януари. В този период няма да бъде възможно плащането с карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат.

Онлайн търговци дебнат за потребители, които искат да се запасят с евро предварително, показва репортерската ни проверка.

В един от сайтовете бТВ откри стартов пакет с евромонети - но не за 20 лева, за колкото се продават в банките и пощенските клонове, а двойно по-скъпи.

Все пак в описанието на обявата търговецът посочва, че монетите са на обща стойност €10,23 или 20 лева по официалния курс. И въпреки това ги продава за 40.