  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +5 / +6
Варна: +2 / +5
Сандански: +9 / +11
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +3
Видин: +4 / +7
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +2 / +6
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: +1 / +4

АЕЖ-България организира протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV

  • Сподели в:
  • Viber
АЕЖ-България организира протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV
A A+ A++ A

Асоциацията на европейските журналисти – България организира протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV. Протестът е във връзка с решението на bTV да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ Мария Цънцарова.

От Асоциацията на европейските журналисти посочват: "В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат позицията ни: водил се нормален диалог, “стандартна практика”. Нова седмица, ново начало – всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова".

В позицията си Асоциацията заявява, че протестът е професионален, а не политически, като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

От своя страна, bTV изрази официалната си позиция по случая, както и становище на Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на корпорацията майка на bTV – CME.

„Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити – явни или скрити – нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти.“

#протест

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите