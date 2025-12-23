Експерти: Осигурете си пари в брой за поне 4 дни около Нова година

Само една седмица остава до историческата дата 1 януари 2026 година, когато България ще въведе еврото като официална валута. Промяната ще засегне всеки аспект от ежедневието на българите, а финансовите институции и експертите от Икономическия и социален съвет на Република България отправят важни препоръки за безпроблемно преминаване през преходния период.

Двойно обращение за един месец

В периода от 1 до 31 януари 2026 година включително в страната ще бъде в сила така нареченото "двойно обращение". През този месец гражданите ще могат да плащат в търговската мрежа както с левове, така и с евро. Важно е да се знае, че това важи единствено за плащанията в брой (кеш).



Всички електронни разплащания – чрез ПОС терминали или онлайн банкиране, ще се извършват единствено в евро още от първите секунди на новата година. Причината е, че банковите сметки и лимитите по кредитни карти ще бъдат автоматично превалутирани в новата валута точно на 1 януари.

В магазина: Плащаш в левове, връщат ресто в евро

Търговците са задължени да приемат и двете валути през януари, но рестото трябва да се връща приоритетно в евро. Тази мярка има за цел да ускори изтеглянето на левовите банкноти и монети от обращение.

Изключения се допускат само в случаите, когато касиерът няма достатъчна наличност от евро. Тогава търговецът е длъжен да информира устно клиента, че ще върне рестото в левове. При всички операции се прилага официалният фиксиран курс от 1,95583 лева за 1 евро.

Критичен период за банковата система

Експертите предупреждават за възможни технически прекъсвания в работата на банковата система в дните около Нова година. Препоръчва се гражданите да се запасят с достатъчно пари в брой за периода от 30 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г.

Съществува риск част от банкоматите и ПОС терминалите да не функционират коректно в часовете на техническата миграция. Това предупреждение е от особена важност за хората, които планират да празнуват в зимните курорти или да пътуват.

Внимание с монетите

По време на смесеното пазаруване потребителите трябва да бъдат особено внимателни с монетата от 1 евро, която визуално много наподобява тази от 1 лев. Освен това търговците имат право да откажат плащане, ако клиентът се опита да плати с повече от 50 броя монети наведнъж.

Банковите сметки ще бъдат преобразувани автоматично и без такси, а внасянето на левове в брой по сметки на гише ще бъде възможно до края на януари. След тази дата всички операции в банките ще се извършват само в евро.