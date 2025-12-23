Костадин Костадинов поздрави bTV за раздялата с Мария Цънцарова

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов изрази задоволство от решението на bTV да прекрати отношенията си с водещата Мария Цънцарова. В остра публикация в социалните мрежи той отправи тежки критики към коалицията ПП-ДБ, обвинявайки ги в лицемерие и "двоен морал" заради организирания протест в защита на журналистката.

Според Костадинов, реакцията на демократичната общност е закъсняла и безпринципна, тъй като те "забелязват цензурата" само когато са засегнати техни приближени лица.



Костадинов припомни, че представители на неговата партия не са канени в сутрешния блок на медията от октомври 2024 година – период от над 14 месеца.

"На мен това не ми харесва, но знам, че телевизията е частна, и това е нейно право. Дори и цензурата е нейно право, колкото и да не ми харесва това", заяви лидерът на "Възраждане".

Той подчерта, че въпреки критиките към редакционната политика на bTV, партията му никога не е организирала протести пред сградата на медията, зачитайки правото на частна собственост и редакционна независимост.

Атака срещу ПП-ДБ и паралел с "Величие"

В позицията си Костадинов определи ПП-ДБ като "маргинална софийска коалицийка" и ги обвини, че са "оревали орталъка" едва когато телевизията е посегнала на "техния човек".



"Да, в bTV има цензура. Само че ПП-ДБ я забелязаха чак когато махнаха техния човек от телевизията. Пореден пример за лицемерието и двойния морал на псевдодемократичните маргинали", написа той.

Политикът направи и директен паралел между действията на ПП-ДБ и партия "Величие", която също организира протест пред медията. Според него, "Величие" са "единствените други маргинали", протестирали пред bTV, заради отразяването на разследванията срещу Ивелин Михайлов (когото той нарича "Фараона") и дейността на организацията.

"Браво на bTV"

В края на своето изявление Костадин Костадинов поздрави ръководството на телевизията за предприетите действия.

"В края няма как да не кажа, колкото и да не ми се вярваше, че ще го кажа някога - браво на bTV! Щом дори и на шефовете на телевизията им дойде до гуша от бездарната, нагла и просташка пропаганда на Цънцаренко, смятайте колко омразна и опротивяла е тя на целокупния български народ", завърши той.