Православната църква почита паметта на Свети Наум Охридски

Днес, 23 декември, Българската православна църква почита паметта на един от най-значимите светци в нашата история – Свети Наум Охридски Чудотворец. На тази дата се отбелязва и паметта на Светите десет мъченици от Крит.

Свети Наум е най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий. Той участва активно в моравската мисия, а след смъртта на Методий и последвалите гонения, намира убежище в България. Тук той се превръща в основна фигура в разпространението на славянската писменост и култура, като един от основателите на Плисковско-Преславската книжовна школа. По-късно заминава за Охрид, където продължава делото си и изгражда манастир на брега на Охридското езеро.



Светецът умира на 23 декември 910 година. В народната памет той е известен като лечител на душевни и психични страдания.

Светите десет мъченици от Крит

Църквата днес отдава почит и на десетте мъченици, пострадали за вярата на остров Крит през III век по време на гоненията на император Деций. Те са заловени и изтезавани заради отказа си да принесат жертви на езическите идоли.

Традиции и народни поверия

Според народните вярвания денят на Свети Наум се свързва с редица забрани и обичаи. Традицията повелява днес да не се работи с остри предмети, за да се предпази домът от болести. Народното поверие гласи, че жените не трябва да перат и да шият.

В миналото стопаните са приготвяли специални обредни хлябове и ястия, които са раздавали за здраве. Счита се, че ако на този ден завали сняг, годината ще бъде плодородна, а пролетта ще настъпи с топлина и благодат.

Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Наум, Бисер, Бисера и техните производни. Бъдете благословени и обичани!