Опасения за космически атаки: Според НАТО, Русия се готви да свали Starlink

Източници от НАТО изразиха опасения, че Русия може да разработва оръжия, насочени към спътници, като особено внимание се обръща на комуникационната система Starlink на Илон Мъск, показват разузнавателни документи. Доклади, прегледани от информационната агенция AP и цитирани от European Pravda, посочват, че Москва изследва технологии, способни да освобождават стотици хиляди малки фрагменти в космоса с цел мащабно повреждане на спътници.

Очаква се тези фрагменти, с размери само няколко милиметра, да избягват засичане както от наземни, така и от космически системи за наблюдение, което усложнява проследяването и прави трудно директното свързване на атаките с Русия. Анализаторите на НАТО предупреждават, че подобни удари биха могли да генерират отломки, които да се върнат към Земята и потенциално да увредят други спътници във орбита, създавайки каскада от рискове в космоса.

Въпреки тези възможности, експерти, интервюирани от AP, посочват, че високият риск от странични щети, включително заплахи за руски спътници, може да възпре Москва от използване на подобни оръжия. Разузнавателните документи подчертават, че Русия разглежда спътниците на Starlink като значителна стратегическа заплаха, особено предвид тяхната роля в подкрепата на Украйна по време на продължаващото пълномащабно нашествие.

Няколко западни държави публично предупредиха за нарастващите руски заплахи към спътници, които са жизненоважни както за военни операции, така и за икономическата инфраструктура. Докато Москва твърди, че се противопоставя на оръжията в космоса, тя отрича обвиненията на САЩ, че е разположила системи в орбита, способни да атакуват други спътници. НАТО наблюдава внимателно тези развития, като обръща внимание и на потенциалните рискове от разполагането на оръжия с ядрен капацитет в космоса.